El Teatro Melico Salazar, declarado patrimonio cultural de Costa Rica, celebra casi un siglo de historia con una programación que honra su legado.

Bajo la mirada de artistas, gestores culturales y espectadores, el recinto se consolida como una cuna del arte escénico nacional.

Cada detalle arquitectónico y cada función recuerdan la importancia de este escenario en la formación cultural del país y con 97 años cumplidos, el teatro sigue mirando hacia el futuro, renovando su compromiso con la difusión artística.