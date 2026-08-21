El talentoso joven de Pelando el Ojo nos cuenta su historia

Un talentoso imitador se presentó en el programa “Pelando el Ojo” de Monumental Radio Costa Rica, donde no solo compartió su historia personal, sino que también dejó ver su habilidad para replicar voces y personajes, sorprendiendo a los conductores y al público presente.

Durante su participación, el joven artista practicó en vivo la entrada del programa, demostrando su destreza y generando expectativa entre los oyentes que se preguntaban qué figura conocida estaría imitando.

Con su don para la animación y la imitación, el invitado se sumó a una jornada que incluyó presentaciones de otros artistas en un programa cargado de entretenimiento y talento.