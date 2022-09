Luego de cuatro días de intensa competencia, llegó a su final una edición más del torneo Stroke Play, uno de los eventos más importantes del golf costarricense.

Para este 2022, se incorporó la categoría Internacional, la cual contó con jugadores de Perú, Guatemala y México.

Las excelentes condiciones del campo de Valle de Sol, se combinó con un clima realmente espectacular, que ayudó a que cada competidor ofreciera sus mejores golpes.

3 hoyos definieron el título

La categoría Campeonato reunió a los mejores del país y el nivel se incrementó con la incorporación de los golfistas peruanos, guatemaltecos y mexicanos.

Fue el jugador inca Eduardo Galdos, quién inició la Ronda 4 con números muy firmes y rápidamente se despegó de sus más inmediatos seguidores el costarricense Julián González y el guatemalteco Juan Ricardo Dávila.

Incluso en el hoyo 15, Galdos lideraba por dos golpes sobre el chapín y tres sobre el tico, pero en la ruta al Tee del 18 todo cambió, por detalles que pocas veces se dan a conocer.

El Guatemalteco Dávila ratificó su estilo pasivo y “relajado” en la recta final y su juego comenzó a cambiar. Los Birdies aparecieron en el mejor momento, el puntaje cambió a su favor para cerrar con putt de campeonato y dejar la tarjeta con 285 golpes. 67/76/75/69

“Arranqué muy nervioso, cometiendo muchos bogeys y eso me afecto. Luego me calmé, retomé la confianza y me propuse conseguir muchos birdies y así fue. Estoy muy contento con esta victoria, el nivel fue alto y la organización espectacular” expresó Juan Ricardo Dávila.

El segundo lugar fue para Eduardo Galdos, quien culminó con un golpe más que Dávila con 286 golpes. 68/69/77/72

“Empecé bastante bien, empecé metiendo putts, venía dos bajo con un águila en el Tee del 9, luego tuve tres putts y eso me costó el torneo. Hubo un detalle que pocas veces me ocurre, olvidé de tomar agua y me sentí deshidratado en el cierre y eso afectó varios golpes” indicó el peruano.

Julián se llevó la Copa Rotativa

Sereno, sonriente y muy tranquilo, así se mostró Julián González quién se coronó campeón Nacional, tras dar una fuerte pelea en cada hoyo.

Su juego fue muy bueno, pero como el mismo “Juli” dice, a este nivel el mínimo error te lo cobran muy caro.

“Estoy feliz por ganar el Nacional, pero con cierto sin sabor por como cerré en la internacional. Fue un gran evento, al mejor estilo de los torneos Top de Latinoamérica.” Afirmó González.

El costarricense culminó con 288 golpes tras firmar 67/73/74/74.

Otros Resultados

Categoría Profesionales

Campeón Valentín Quirós (304 golpes)

Sub Campeón Juan Marín (308 golpes)

Categoría AA

Campeón Jhon Barboza (240)

Subcampeón Fabricio Gallese (242)

Categoría A

Campeón Fernando Carazo (258)

Subcampeón Jorge Chinchilla (263)

Categoría B

Campeones Sergio Cedeño (257)

Subcampeones Luis Diego Quirós (272)

Categoría C

Álvaro Cortés (281)

José Anton (289)

Categoría Senior

Marcelino Calvo (200)

Jacinto Lozada (204)