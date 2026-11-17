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Un pollo asado, doradito y lleno de sabor puede convertirse en una opción para compartir en familia durante las celebraciones navideñas.
El chef Julián Sánchez presentó una receta de pollo al horno con el nuevo consomé de pollo de siete hierbas y especias de Maggi, una alternativa que reúne varios ingredientes para facilitar la preparación y conseguir un resultado jugoso y crujiente.
Para esta preparación se necesita un pollo entero de aproximadamente 1,8 a 2 kilos, consomé de pollo de siete hierbas y especias, aceite de oliva, paprika, pimienta y mantequilla con ajo. Como acompañamiento, Sánchez propuso papas, cebolla y zanahoria.