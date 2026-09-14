¡El secreto está en las brasas! Técnicas ancestrales para preparar carne 

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Las técnicas ancestrales para cocinar carnes al calor de las brasas son un arte que convierte cortes como las costillas, el pulled pork o el brisket en un verdadero manjar al paladar.

Laura Torres, conocida como “Doña Fuego”, explica en qué consisten estas técnicas y cuál es el término exacto que necesitan las costillas de cerdo para quedar en su punto.

La especialista detalla los cortes utilizados para el pulled pork y el brisket, la madera que se usa para ahumar la carne, cuántas horas tarda cada preparación en alcanzar su punto y la diferencia entre la costilla de cerdo y la de res.