El sapo dorado, una especie emblemática de Monteverde que aún vive en la memoria

El sapo dorado, especie endémica de Monteverde, se convirtió en el primer registro documentado de extinción animal directamente atribuida al calentamiento global, un triste hito para la biodiversidad costarricense.

Heladio, considerado el último hombre en ver brincar a estos anfibios dorados entre los bosques nubosos, guarda en su memoria la imagen de aquellos montones de sapos que acompañaron su infancia.

Costa Rica, que presume con orgullo albergar casi el 6% de la biodiversidad mundial, carga también esta pérdida irreversible. La historia del sapo dorado es un recordatorio doloroso de que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino una realidad que ya cobró su primera víctima emblemática en el país.