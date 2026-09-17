El Salvador Travel Market reúne a más de 100 socios de 17 países para impulsar el turismo

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El Salvador busca seguir posicionándose como un polo turístico internacional a través de la segunda edición del Salvador Travel Market, que reunió a más de 100 socios de 17 países para que las empresas locales presenten sus servicios y consigan nuevos contactos comerciales.

En siete meses, 2.9 millones de turistas visitaron El Salvador, con más de un millón de visitantes provenientes de Guatemala y 443,000 de Honduras, lo que representa un aumento del 24 % respecto al mismo periodo de 2025.

Los inversionistas ya conocieron atractivos como Surf City, el Centro Histórico, volcanes del occidente, los manglares de la Bahía de Jiquilisco y la Barra de Santiago.

Las propuestas incluyen rutas comerciales, negocios de transporte, hoteles, sitios arqueológicos, además de gastronomía, artesanía y comunidades locales.