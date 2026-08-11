El Salvador suma 189 días sin homicidios en lo que va de 2026

El Salvador alcanza un hito en materia de seguridad al acumular 189 días sin homicidios durante 2026, según datos de la Policía Nacional Civil, que reportan 9 jornadas consecutivas sin muertes violentas entre el 29 de julio y el 9 de agosto.

De este total, 27 días corresponden al mes de julio y 7 de los 9 días transcurridos en agosto se han cerrado sin asesinatos, consolidando una tendencia que ha convertido al país centroamericano en un referente regional en la reducción de la violencia.

Desde 2019, El Salvador acumula 1.291 días sin homicidios, una cifra que refleja el impacto de las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.