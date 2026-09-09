El Salvador sube 12 puntos en ciencias en la prueba PISA y destaca en uso de IA

El Salvador obtuvo 385 puntos en ciencias en la prueba PISA, 12 puntos más que en 2022, y se ubicó entre los sistemas que están mejorando junto a Camboya, Jordania y Filipinas, además de destacar en el uso de inteligencia artificial escolar.

El país reportó 366 puntos en lectura y 346 en matemáticas, mientras que en resolución de problemas computacionales alcanzó 401 puntos, su mejor resultado.

En lectura, las niñas superaron a los niños por 17 puntos.

El Salvador supera el promedio de la OCDE en uso de IA escolar y avanza en un programa de tutores con inteligencia artificial.