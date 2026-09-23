El Salvador se posiciona como referente mundial en regulación de activos digitales con 193 mil millones en emisiones

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un informe ubicó a El Salvador en un puesto privilegiado del ranking mundial sobre regulación de activos digitales. El país busca posicionarse como referente internacional en este mercado.

Según datos de la Comisión Nacional de Activos Digitales, hasta septiembre de 2026 se han registrado alrededor de 193 mil millones de dólares en emisiones de activos digitales, incluyendo stablecoins.

La entidad creó durante 2023 un ecosistema de normas que garantizan las inversiones, comenzando por la ley mediante la cual se constituyó el propio regulador.

Entre los instrumentos regulados destacan los de deuda, leasing y factoring que no cotizan en bolsa, categoría que suma 3,781 millones de dólares en 2025 y representa el 78% del mercado global de tokens respaldados por activos del mundo real.

Se afirmó que El Salvador es “el único país del mundo que tiene una regulación especializada y un regulador especializado en activos digitales”, lo que atrae operadores y participantes de los mercados de capital on-chain.

También se reportan 432.7 millones de dólares en activos financieros cotizados, 633 millones vinculados a proyectos de construcción e inmobiliarios, y en total 294 instrumentos emitidos por 76 empresas, sujetos a revisiones financieras, legales y de riesgo.