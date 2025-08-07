El presidente Rodrigo Chaves Robles se refirió a la reelección indefinida aprobada en El Salvador, enfatizando que respeta la decisión de la nación hermana aunque no cree que Costa Rica, adopte un modelo similar.

Durante su intervención, el mandatario expresó esperanzas de que la medida beneficie a los ciudadanos salvadoreños y al presidente Nayib Bukele, subrayando que cada país debe definir su camino político según su contexto soberano.

Estas declaraciones surgen en un escenario regional donde varios gobiernos evalúan reformas a los límites de mandato presidencial.