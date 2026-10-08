El Salvador lidera proyección de crecimiento en Centroamérica, según el Banco Mundial

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El Salvador mantiene una proyección de crecimiento económico que destaca en la región según el Banco Mundial.

La economía salvadoreña será una de las que más crecerá al cierre de 2026 con un 4.5%. La proyección fue incrementada desde el 3.2% que el mismo banco estimaba en junio.

El país se colocaría como la tercera economía con mayor crecimiento de América Latina y la cuarta si se incluye el Caribe.

El organismo revela que el país ha mantenido un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años, con la inversión privada como uno de los principales motores.