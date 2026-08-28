El Salvador invertirá 3 mil millones de dólares anuales en educación y ofrecerá 50 mil becas

El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador invertirá más de 3 mil millones de dólares anuales en educación, equivalente al 8 % del PIB, y ofrecerá 50,000 becas universitarias para estudiantes que culminen bachillerato, incluyendo modalidades virtuales y en el extranjero.

El mandatario destacó que la inversión triplica lo destinado por gobiernos anteriores.

Las becas cubrirán carreras universitarias, capacitación técnica y cursos vocacionales, según necesidades de los estudiantes.

El programa se financiará con 100 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de un acuerdo con el gobierno salvadoreño.