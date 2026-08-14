El Salvador envía más de 100 toneladas de ayuda a Colombia tras terremoto

El Salvador demostró su apoyo a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que provocó graves daños en el país, con el envío de más de 100 toneladas de insumos y alimentos en dos aviones.

El gobierno de Nayib Bukele también desplegó personal de rescate certificado que ya se encuentra en Cali realizando actividades lúdicas en albergues.

El primer avión partió desde el Aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero con 51 toneladas, y el segundo con 50 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad.

El gobierno colombiano, liderado por Abelardo de la Espriella, estableció que solo aceptarían equipos internacionales con certificación oficial, entre los que se incluyen los salvadoreños, estadounidenses y ecuatorianos.

El presidente Bukele aseguró que, si Colombia lo requiere, desplegarán toda la ayuda necesaria para continuar apoyando.