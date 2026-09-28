El Salvador destaca por el crecimiento turístico y es reconocido como líder pospandemia

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El Salvador destaca por el crecimiento que ha experimentado su actividad turística en los últimos años, un avance que también ha sido reconocido a nivel internacional.

ONU Turismo catalogó al país como el de mayor desempeño pospandemia.

La titular de esta entidad bilateral destacó que el país logró un 37% de aumento de llegadas internacionales en 2025, lo que lo ubica entre los cinco destinos con mejor desempeño del mundo, en el número uno de las Américas y en el número dos a nivel mundial.

El Foro Económico Mundial señaló además un avance del 18% en su ranking de viajes y turismo, mejoras que comienzan a percibirse desde otros países como República Dominicana y Nicaragua.

El crecimiento se refleja en la generación de empleos, la diversificación de la oferta y el aumento de las empresas turísticas.