¡El sabor está en la fruta! Prepare mermeladas con ingredientes naturales

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El sabor está en la fruta al preparar mermeladas con ingredientes naturales como melocotón, maracuyá, guayaba, mora o fresa de temporada.

El chef Juanpa Monge explica cuáles frutas están en su mejor momento de precio y sabor, cómo deben estar al momento de comprarlas y cuánta fruta se necesita para lograr una buena consistencia.

Además, el chef detalla cómo obtener una textura suave sin semillas, cómo esterilizar los frascos de forma segura, cuánto dura la mermelada en la alacena y en la nevera, y qué especia aporta un toque gourmet a cada preparación.