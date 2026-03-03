El Roble sabana tiñe de color el paisaje en esta época del año

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Roble sabana tiñe de color el paisaje costarricense en marzo, cuando este árbol bota sus hojas y florece convirtiéndose en uno de los espectáculos naturales más llamativos de la temporada.

El educador ambiental Manuel Víquez comparte su conocimiento sobre esta especie y otras que engalanan el territorio nacional durante los primeros meses del año, en una época en que la naturaleza ofrece uno de sus despliegues más vistosos.

La floración del Roble sabana atrae la atención de quienes transitan por las zonas donde crece, generando una oportunidad para detenerse y contemplar el patrimonio natural del país. Su presencia en los paisajes nacionales recuerda la riqueza de la flora costarricense que florece cada año en esta misma época.