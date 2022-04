Madonna es una de las muchas celebridades en TikTok que comparte contenido aleatorio con el mundo. A la cantante le encanta compartir videos de su rostro cerca de la cámara, pero su más reciente video confundió a sus seguidores. Es que sus ojos estaban un poco rojos…

En el clip, Madonna usa lo que parece un filtro de pestañas, pero por lo demás luce una cara fresca y lápiz labial. Se la ve divertida con la aplicación, pero parece que el clip no encontró a su público objetivo.

El posteo superó los 37 mil comentarios, aunque las personas no fueron muy amables: “Esto me asustó sinceramente, no voy a mentir”. “¿Está bien?”, escribió otro. Otros especularon que la cantante estaba “en” algo.

Afortunadamente, el video llegó a los fanáticos de la cantante, que la defendieron en sus comentarios. “Tendrás que dejar a Madonna en paz. Ella es una leyenda. Punto”,dijo un comentarista. “El 90% de estas personas en estos comentarios no conocen su enorme impacto cultural”, escribió otro.

Afortunadamente, no parece que los comentarios crueles impidan que Madonna comparta sus videos en TikTok. El lunes, la cantante compartió un video tocando su canción con los ojos cubiertos esta vez con gafas de sol.