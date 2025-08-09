Escrito por: Eduardo Troconis.

En las últimas semanas, el Real Madrid intentó acelerar las negociaciones para cerrar cuanto antes la renovación de Vinicius Jr, una de sus máximas estrellas, pero topó con un inconveniente inesperado: las altas exigencias salariales del jugador.

En este contexto, el Madrid teme perder al ‘7’ ante el presunto interés de varios equipos de Inglaterra y Arabia Saudita.

Aunque desde el club se intentó transmitir tranquilidad, medios españoles como la Cadena SER y La Vanguardia aseguran que Vinicius rechazó ya varias propuestas merengues al considerar que no reflejan su verdadero valor dentro del equipo: el brasileño quiere estar a la misma altura salarial de Kylian Mbappé, mejor pagado de la plantilla actual.



Medios como Relevo, SER y Marca aseguran que clubes de la Liga Saudí están dispuestos a ofrecer cifras de traspaso astronómicas por Vinicius Jr, y que estos equipos sí están dispuestos a igualar, o incluso superar las exigencias salariales del jugador.

El Real Madrid ya vivió situaciones parecidas a esta con figuras como Cristiano Ronaldo, y sabe que, en casos así, la percepción pública puede volverse en contra del club.

Asimismo, el brasileño termina contrato en verano de 2027, si no renueva este año, podrá negociar un traspaso libre a finales de 2026 e inicios de 2027. Por eso, el Madrid se está viendo obligado a cambiar el tono de las negociaciones: mayor urgencia, más disposición al diálogo y una oferta revisada.