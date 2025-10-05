Escrito por: Eduardo Troconis

El Real Madrid, que venció al Villarreal el sábado 3-1 en el Santiago Bernabéu, volvió a tomar el mando de LaLiga luego de la sorpresiva derrota del Barcelona 4-1 ante el Sevilla este domingo. Los blancos ahora se ubican como líder en solitario con 21 puntos tras ocho jornadas disputadas.

Así está la parte alta de LaLiga tras la jornada 8:



1️⃣ Real Madrid – 21 pts

2️⃣ Barcelona – 19 pts

3️⃣ Villarreal – 16 pts

4️⃣ Betis – 15 pts

5️⃣ Atlético de Madrid – 13 pts

6️⃣ Sevilla – 13 pts

7️⃣ Elche – 13 pts

8️⃣ Athletic – 13 pts

9️⃣ Espanyol – 12 pts

🔟 Alavés – 11 pts

El conjunto blanco buscará mantener su liderazgo en la próxima jornada, mientras el Barcelona intentará recuperarse para no perderle la pista a su eterno rival. El clásico español está a la vuelta de la esquina: será en 2 jornadas.