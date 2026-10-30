El Real Madrid de Centroamérica: así llaman a Alajuelense en Honduras

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

En Honduras llaman a Alajuelense el Real Madrid de Centroamérica y destacaron el gran compromiso que tuvo el cuadro rojinegro, al punto de asegurar que los equipos catrachos son hijos de los ticos.

La prensa hondureña se rindió ante la Liga, pero no perdonó la falta de gol de Motagua en su derrota, al señalar que sus delanteros no le hacen un gol a nadie y que el equipo carece de la pegada, la jerarquía y la grandeza que la Liga Deportiva tiene quizás hasta de sobra.

La eliminación de los dos gigantes hondureños dejó una sentencia más picante, con la conclusión de que Olimpia y Motagua quedaron a deber y el fútbol tico está arriba, mientras que por segundo año consecutivo la Liga dejó en el camino a Motagua por Copa Centroamericana, tras eliminarlo en cuartos de final en 2025 y ahora cerrarle el paso a la final.