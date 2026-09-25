¡El que sabe, sabe! Vamos en busca de las aves de Costa Rica

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El yigüirro, el quetzal, los tucanes, el colibrí, el caracara, el pájaro campana, el momoto y el Martín Pescador protagonizaron un especial sobre aves de Costa Rica.

La experta Joselyn Miranda brindó datos sobre cada una de las especies y respondió las preguntas del juego.

Sobre el yigüirro, ave nacional, se indicó que canta más durante la época lluviosa para marcar territorio, aunque también coincide con la época de apareamiento y de mayor alimento.

Sobre el quetzal se explicó que vive más que todo en bosques montañosos y hace migraciones de altitud buscando frutos específicos de la familia de las plantas lauráceas, como los aguacatillos, que son uno de los componentes más importantes de su dieta.

También se indicó que en Costa Rica viven seis especies de tucanes de las 37 que hay en el continente americano.