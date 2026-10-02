El programa “Nuestra Voz” de Amelia Rueda cumplió 30 años al aire

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El programa Nuestra Voz de Amelia Rueda cumplió treinta años de estar al aire, y su inicio se remonta a octubre de 1996, según la información proporcionada en el territorio nacional para la audiencia.

El espacio radiofónico alcanzó tres décadas de transmisión, y la información disponible no detalla otros aspectos sobre su trayectoria ni sobre actividades conmemorativas en el país.

El programa cumple tres décadas al aire y la información no precisa si se realizarán eventos especiales ni si habrá cambios en su formato o horario en la emisora hasta el momento en el país.