El presidente del Paris Saint Germain, confirmó el nombre del entrenador que busca para suceder a Mauricio Pochettino, así lo indicó la prensa fransesa.

El PSG está a punto de cerrar un acuerdo para contratar al actual entrenador del Niza, Christophe Galtier, detalló Infobae.

Esto solo se podrá oficializar cuando se anuncie la salida de Mauricio Pochettino y de su equipo de colaboradores, un hecho que parece inminente.

Este es el escenario que presentó en las últimas horas la prensa francesa, que revela cifras de los contratos y da por cerrado el desenlace del estratega argentino y se anunciaría en los próximos días.

Lo más probable es que la noticia se conozca esta misma semana.

Según L’Équipe, el PSG pagará cerca de 10 millones de euros al Niza como indemnización por la salida de Galtier, que tenía todavía contrato por dos años más con el club de la Costa Azul.

En el mismo sentido, France Info indica que fue este lunes cuando se obtuvo el compromiso entre las partes para que el DT de 55 años se convierta en el nuevo responsable del plantel capitalino.

Sin embargo, en el Parque de los Príncipes debe resolver antes el caso de Pochettino y de su grupo de trabajo, que tenía contrato hasta junio de 2023.

L’Équipe señala que la institución tendrá que pagarle una suma que se acercará a los 15 millones de euros y que no podrá anunciar la llegada de Galtier hasta que se acuerden los últimos detalles de su ruptura, algo que se estima que se haga público este jueves.

El presidente descartó la llegada de Zinedine Zidane para esta temporada como entrenador, en lugar del argentino Mauricio Pochettino.

“Lo diremos en su momento. Solo quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador, pero no hemos hablado con él ni directa ni indirectamente, jamás”, subrayó.

“Hemos elegido un entrenador que será el mejor para lo que queremos poner en marcha”, dijo el líder qatarí, confirmando las conversaciones con el actual estratega del Niza. “Espero que encontremos un acuerdo rápidamente, pero respeto al Niza y al presidente (Jean-Pierre) Rivere, cada uno defiende sus intereses”, concluyó. . Sin dudas, la era de Christophe Galtier está a punto de comenzar en París.