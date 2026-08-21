El precio del petróleo aumentó casi un 3% y alcanzó un valor que no registraba desde finales de julio, lo que genera interrogantes sobre las repercusiones en los precios de Costa Rica.

Pablo Guzmán, empresario del combustible, explica que “lo que podemos analizar es que el conflicto bélico internacional no ha sido resuelto, por lo tanto no tenemos una estabilidad nuevamente marcada”.

El alza en el precio del petróleo podría tener efectos en la economía nacional, especialmente en los costos de combustibles y productos básicos.