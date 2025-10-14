Los conductores costarricenses recibieron un nuevo golpe a su bolsillo, ya que los precios de las gasolinas amanecieron con un incremento este martes, mientras que el diésel experimentó una leve rebaja.

La gasolina Súper presenta ahora un costo de ¢677 por litro, lo que significa un aumento de ¢14, y la gasolina Regular subió a ¢662 el litro, con un alza de ¢13 colones.

Por el contrario, el litro de diésel disminuyó su precio, por lo que amanece en ¢556 colones, lo que representa una reducción de ¢9 con respecto a la tarifa anterior.