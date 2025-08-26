El jugo de repollo, la papa rallada y la sábila son vegetales con respaldo científico que ayudan a reducir la acidez y calmar la irritación estomacal, según explica el Dr. Antonio Corrales Mata, especialista en salud digestiva, quien detalla que estos ingredientes protegen la mucosa gástrica y ofrecen alivio natural.

Además, recomienda combinaciones como ajo con papa para estómagos delicados y jugo de pepino para casos específicos, destacando que su uso frecuente puede prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida sin necesidad de medicamentos agresivos.