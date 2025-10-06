Los superalimentos verdes como la chlorella y la espirulina son reconocidos por su alta concentración de nutrientes esenciales. La doctora Nadia Bustamante Díaz destaca su aporte en antioxidantes que combaten el estrés oxidativo celular. Además, su consumo regular contribuye a la desintoxicación del organismo de metales pesados.



Estos alimentos son particularmente beneficiosos para el sistema digestivo por su alto contenido de fibra. La chlorella, por ejemplo, ayuda a mejorar la digestión y fortalece la flora intestinal. Mientras que el matcha proporciona energía sostenida sin los efectos nerviosos del café tradicional.



La versatilidad de estos superalimentos permite incorporarlos fácilmente en la dieta diaria. Desde aderezos con yogurt hasta hummus con matcha, ofrecen múltiples opciones culinarias.