Escrito por: Eduardo Troconis.

Lo que usualmente marca el cierre del volcán más visitado del país se convirtió, la noche del 9 de agosto, en la antesala de un espectáculo natural sin precedentes. Cerca de 650 personas agotaron en menos de tres horas las entradas para participar en la primera caminata nocturna de observación de incandescencia en el Parque Nacional Volcán Poás.

El evento, autorizado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), permitió a los asistentes recorrer los senderos bajo la noche estrellada y apreciar, desde los miradores, el intenso resplandor proveniente del cráter. Para garantizar la experiencia incluso con neblina, el parque dispuso cámaras térmicas que mostraban la ubicación exacta de la anomalía caliente en el fondo del volcán.

La convocatoria atrajo a visitantes de todo el país, desde el Valle Central hasta Nicoya. Entre ellos, familias, aficionados a la fotografía nocturna y amantes de la vulcanología. Inclusive, personas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), dispusieron de cámaras térmicas para una mayor visualización del suceso.

El fenómeno de incandescencia se ha mantenido activo durante todo el 2025, con una intensidad que no se veía desde hace años. cerca de casi 4 mil personas se encuentran ya en lista de espera para repetir la experiencia, que podría volver en octubre e incluso añadir caminatas al amanecer.

La actividad cerró con chocolate caliente y tortillas, lo que dejó claro que esta propuesta no es solo un evento turístico, sino una nueva forma de acercar al público a la ciencia, la naturaleza y también de destacar la majestuosidad de uno de los colosos más imponentes de Costa Rica.