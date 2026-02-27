El pistacho celebra su día internacional con historia y sabor

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Cada 26 de febrero, el mundo celebra al pistacho, un fruto seco que no solo conquista por su sabor sino también por sus extraordinarias propiedades nutricionales y sus más de 9.000 años de historia.
Es rico en proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables, además de ser uno de los frutos secos con menor contenido calórico por porción.
Su característico color verde se debe a la clorofila, mientras que el tono violeta ocasional proviene de antioxidantes naturales. Desde helados y postres hasta platos gourmet, el pistacho se ha reinventado como tendencia mundial sin perder su esencia milenaria.