El pistacho celebra su día internacional con historia y sabor

Su origen se remonta a Asia Central y Medio Oriente, donde era considerado un manjar exclusivo de la realeza.

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Cada 26 de febrero, el mundo celebra al pistacho, un fruto seco que no solo conquista por su sabor sino también por sus extraordinarias propiedades nutricionales y sus más de 9.000 años de historia.

Es rico en proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables, además de ser uno de los frutos secos con menor contenido calórico por porción.

Su característico color verde se debe a la clorofila, mientras que el tono violeta ocasional proviene de antioxidantes naturales. Desde helados y postres hasta platos gourmet, el pistacho se ha reinventado como tendencia mundial sin perder su esencia milenaria.