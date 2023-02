Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo, pero a pesar de ser un astro del deporte siempre se nutrió de las cosas más simples de la vida. Las milanesas de su madre Celia o disfrutar mucho de la familia, algo que aún conserva y cada vez que puede realiza un viaje con su mujer, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Una muestra de cómo era Leo en 2007 es una entrevista que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas. Fue en el programa “Fútbol y algo más”, conducido por el periodista deportivo rosarino Marcelo “El Pelado” Ramírez. Sucedió pocos días después de cumplir 20 años (24/06/1987) y en la previa a la Copa América en Venezuela en la que brilló, pero aquel equipo dirigido por Alfio Basile y con Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Juan Sebastián Verón, Carlos Tevez, Hernán Crespo y Javier Zanetti entre otras figuras, perdió en la final 3-0 ante Brasil.

En la charla queda claro la confianza entre el Ramírez y Messi en un encuentro con risas cómplices y mimos al alma como fueron los mensajes de los padres de Leo. El de Jorge Messi hizo emocionar a su hijo que, con su voz quebrada, recordó una anécdota de sus primeros días en Barcelona, allá por el año 2000. “Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvíamos y yo quise seguir y él se quedó conmigo”, confesó La Pulga.

En esa época ya se definía como un pibe normal e insistió que él estaba de vacaciones y que hacía lo mismo que otros chicos de su edad. Que salía y disfrutaba junto a uno de sus hermanos y su primo. Esa fue la primera parte de la entrevista.

¿Extrañás Rosario?

– Sí, siempre lo dije, vos sabés que siempre que puedo me vengo para acá porque me encanta.

¿Nunca lo vas a dejar de hacer?

– Creo que no. Con el tiempo pueden pasar un montón de cosas, pero mi pensamiento siempre es venir para Rosario. Estoy acá y hago lo mismo que hacen mis amigos, mi primo, mis hermanos. Soy un pibe normal, quiero disfrutar lo que hice siempre y lo que voy a seguir haciendo.

¿Cómo llevás esto de las publicidades y todo esto?

– Bien… jaja. Ya hice un par. Le agarré la mano y me divierto, me gusta.

Si te armás un partido con tus hermanos y eso, ¿un tal Jorge, juega?

– Ja ja… No puede jugar, tiene el tendón cagado y no puede pisar el piso duro.

Siguen siendo una familia humilde…

-Nosotros seguimos igual que siempre. Siempre dije que cuando salgo de una cancha soy el mismo de siempre. Cuando vengo voy al barrio, tenemos todo en el barrio, por eso seguimos de la misma manera.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu etapa en Newell’s?

-Un partido con Central que les ganamos. Tengo muchos videos guardados de cuando estaba en Newell’s que a veces los miro. Me gusta ver cuando pasan videos míos de chiquito.

Ahora que estás donde estás, ¿te acordás de los momentos difíciles que vivieron con tu familia?

-En estos buenos momentos es cuando más los recuerdo. Nos acordamos todos lo que tuvimos que pasar, que por ahí la gente no lo sabe y no viene al caso contarlo, pero fue duro. Yo siempre supe lo que quería, le metí siempre para adelante y mi familia siempre me ayudó.

¿Alguien para confesarte?

– Mi vieja.

¿Cómo le dicen a Celia?

-Puchi. ¿Por qué? No sé, pero quedó Puchi y sigue siendo así.

¿Son especiales tus padres?

– Con los dos vivimos muchas cosas feas, por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también sin que lo vea o creyendo que yo no lo veía. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvíamos y yo quise seguir y él se quedó conmigo.

Leo ya llevaba tres temporadas en el primer equipo del Barcelona y el año anterior había conseguido la primera de sus cuatro Champions League, aunque no jugó aquella final ante el Arsenal. En 2005 había ganado el Mundial Sub-20 en el que arrancó como suplente y terminó siendo titular, máxima figura y goleador. Y en 2006 jugó su primer Mundial de mayores y en su debut le marcó un gol a Serbia y Montenegro.

Luego Ramírez cambió el rumbo de la entrevista que tuvo algunos tonos cómicos y en los que Leo, a diferencia de lo que ya hacía en el campo de juego, no gambeteó ninguna respuesta en un entretenido ping pong.

¿Una comida?

– Milanesas a la napolitana de mi vieja o de mi tía. Mi vieja, mi tía, mi viejo, en ese orden.

¿Un grupo musical?

– Sergio Torres.

¿Un jugador?

-Aimar.

¿Qué otro deporte te gusta?

– Miro básquet, tenis, pero no lo practico.

¿Una mujer?

– (Risas) No sé… por ahora estoy bien con mi mamá.

¿Morocha o rubia?

-Morocha.

¿Una película?

-No soy de mirar películas.

¿Un programa de televisión?

– Hace mucho que no miro televisión argentina y de España tampoco miro. Por ahí me engancho con alguna novela o serie, pero en Argentina no estoy nunca y cuando estoy no me voy a poner a mirar televisión.

Si tenés que concentrar con el Kun o con Ustari los sábados a la tarde, ¿programa de cumbia o Play Station?

– Con Agüero las dos cosas; con Ustari más tranquilo, unos mates, quizás.

¿Un equipo en la Play?

– Barcelona.

¿Un partido inolvidable?

– ¿Mío? Barcelona vs Real Madrid.

¿Un sueño?

– Obviamente ser campeón del mundo.

Más tarde estuvieron los emotivos mensajes de sus padres y fue Jorge el primero: “Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos. Sobre esos momentos no tan buenos vos sabés que siempre salimos reforzados y pretendemos que esto continúe así porque esto nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos, porque yo creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona”.

“No te lo digo por ser tu padre sino que la mayoría de la gente que te conoce sabe que esto es así. Espero que esto siga siendo de por vida, que vos sigas siendo lo que sos y la gente te quiera por eso y nada más. Después, bueno, la admiración de jugar al fútbol… eso es un detalle. Por eso quería decirte que a pesar de esto, de haber pasado tanto tiempo la familia separada de nuestro país, de nuestras raíces, a pesar de pasar tanto tiempo solo y afrontar las cosas malas que nos fueron sucediendo, a pesar de eso levantamos la cabeza y a todos nos fue bien y sabemos bien que tu esfuerzo, tu voluntad y tu garra ayudó a que esto se hiciera realidad”, agregó

“De más está decirte que tanto yo como tu familia te adoramos como a tus hermanos y que defendemos a garra y uña tu personalidad porque pese a que te pasaron cosas malas siempre afrontaste la vida con una sonrisa y nos ayudaste a ser más fuertes para poder continuar con eso”.

“¿Qué te puedo decir? Que te queremos, que te amamos y que ojalá nunca cambies”.

Luego fue el turno de Celia: “De más está decirte que estoy muy orgullosa de vos por todas las emociones que nos hacés vivir. Más vale que tus hermanos y vos son todo para mí y de vos ¿qué puedo decir? Lionel es muy cariñoso, muy familiero, es loquito a veces, pero en fin, Leo es mi vida, lo amo con toda mi alma. Leo: te deseo lo mejor del mundo porque te lo merecés por la clase de persona que sos. Te quiero mucho, hijo”.

Pasaron casi 16 años de aquella entrevista en la que Leo se mostró tan auténtico como sigue siendo hoy. Ya era una figura internacional y encaminado a ser el mejor del planeta. Viene de ser campeón mundial con la Selección y cumplió su sueño. Pero en lo personal su esencia siguen siendo la misma.