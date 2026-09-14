El peligro para su corazón de dormir con una luz encendida

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Dormir con una pequeña fuente de luz encendida podría estar relacionado con cambios en la estructura y el funcionamiento del corazón, según un nuevo estudio que analizó a más de 11.000 adultos sin enfermedades cardiovasculares.

¿Qué descubrió el estudio?

Los investigadores midieron durante siete días la cantidad de luz que recibían los participantes mientras dormían.

Tres años después, encontraron que las personas que estuvieron más expuestas a la luz durante la noche presentaban un mayor engrosamiento del músculo del ventrículo izquierdo y señales de una menor capacidad de contracción.

Estos cambios se relacionaron con procesos como la hipertrofia y el remodelado del corazón.

Incluso una luz tenue podría influir

El estudio señala que una mayor exposición a la luz nocturna se asoció con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, entre ellos accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca e infarto.

Los investigadores advierten que incluso fuentes pequeñas de luz, como un reloj digital, el celular cargando o la iluminación que entra por debajo de una puerta, podrían contribuir a esta exposición.

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¿Cómo reducir la luz durante la noche?

Los expertos recomiendan dormir en un ambiente lo más oscuro posible.

Entre las medidas sugeridas están utilizar cortinas que bloqueen la luz, colocar el celular boca abajo, cubrir los relojes digitales y, si se necesita una luz nocturna, utilizar una iluminación tenue y de tonos cálidos o rojizos.

El estudio muestra una asociación entre la exposición a la luz nocturna y cambios cardiovasculares, pero no demuestra por sí solo que dormir con luz sea la causa directa de estas enfermedades.