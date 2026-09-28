Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El paso de la Onda Tropical 47 registró afectaciones en el país, dejando al menos 400 viviendas anegadas y la habilitación de dos albergues.

Uno de los albergues se ubica en Guatuso con cuatro personas, mientras que otro en Liberia atiende a vecinos de Buenos Aires tras el desbordamiento del río Liberia.

En ese contexto, el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, comentó que las zonas con mayores impactos se reportaron en Fraijanes, Sarapiquí, Pococí, Guatuso y Liberia.

Los comités concentran acciones en la limpieza de alcantarillado y la atención a las familias con valoraciones en las viviendas afectadas.