El Parque Nacional Chirripó conmemora su aniversario con una iniciativa que integra arte, educación y conservación, resaltando la importancia de esta área protegida para la biodiversidad y la identidad cultural costarricense.

Es un proyecto que invita a aprender y disfrutar del patrimonio natural, asegurando su preservación para futuras generaciones, lo que refleja el valor de estos espacios no solo como reservas ecológicas sino como fuentes de inspiración artística y conocimiento.

La interacción entre humanos y naturaleza se da de manera armónica, y donde cada visita se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre nuestro papel en la protección del medio ambiente.