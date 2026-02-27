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El papa León XIV emitió una instrucción clara y directa: los sacerdotes no deben utilizar herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, para escribir sus homilías o sermones, porque, afirmó, la tecnología no puede transmitir la fe ni reemplazar la experiencia humana de un predicador.
La declaración se hizo durante un encuentro con clérigos de la Diócesis de Roma, donde el pontífice señaló que recurrir a sistemas automatizados para elaborar mensajes religiosos representa una “tentación” que puede debilitar la reflexión personal y el compromiso espiritual que exige la predicación.
El Papa enfatizó que la elaboración de un sermón no es solo organizar ideas, sino una actividad profundamente humana que implica oración, estudio y vivencia personal de la fe, elementos que, según él, las máquinas nunca podrán ofrecer.
También advirtió sobre los riesgos de Internet y las redes sociales, señalando que buscar seguidores o “me gusta” no equivale a transmitir el mensaje espiritual auténtico.
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