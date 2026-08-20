El país vive la semana con más asesinatos del 2026

El país vive la semana con más asesinatos del año, con 15 homicidios registrados desde el sábado, según el reporte de las autoridades.

El más reciente de estos crímenes fue el del empresario argentino, asesinado en una gasolinera en la Uruca, y del cual se han revelado nuevos datos.

Michael Soto, Director del OIJ, comenta que “en zonas como Limón y toda la provincia de Limón puede responder al reacomodo de las estructuras por las últimas detenciones”.

Escenarios de violencia como estos también llevan al OIJ a investigar otros casos, incluyendo asaltos y altercados en transporte público.