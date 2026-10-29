El país registra 10 récords de temperaturas máximas en 2026

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El país registra 10 récords de temperatura máxima este 2026, y uno de los sectores más afectados es el Pacífico Norte, donde los meses de septiembre y octubre estuvieron más secos y calientes en comparación con el año anterior.

Además, este octubre dejó un registro que lo posiciona como el más caliente y seco en años.

Los expertos analizan los posibles impactos del fenómeno de El Niño para el cierre e inicio de año, entre ellos la cantidad de empujes fríos que podrían presentarse en ese periodo.

Rosangélica Montero,meteoróloga IMN, explica que “hemos tenido condiciones muy secas, entonces sabemos que si no hay lluvia generalmente afecta lo que es los valores de temperatura”.