El país estará bajo la influencia de la onda tropical 42 este viernes

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Para este viernes durante horas de la tarde se espera el tránsito de la onda tropical número 42, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) en su pronóstico.

Esto estará favoreciendo lluvias principalmente en el Pacífico Central y Sur, así como en el Valle Central, donde se esperan precipitaciones desde primeras horas del día.

Desde primeras horas del día, el arrastre de humedad desde el Caribe estará generando precipitaciones en la provincia de Limón y zona norte, mismas que estarán aumentando conforme avance el día en el resto del territorio nacional.

En ese sentido, el portavoz del IMN, Juan Diego Naranjo, sostuvo que durante las primeras horas se prevé la formación de tormentas frente a la costa de Limón.

“Por la tarde, las precipitaciones más importantes se concentrarán a lo largo de las regiones del Pacífico Sur, Pacífico Central y el extremo oeste del Valle Central. Incluso, parte de estas precipitaciones podrían extenderse hacia las llanuras de la Zona Norte”, recalcó.