El país alcanzó 608 asesinatos en 2026

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El país alcanzó los 608 asesinatos en 2026, y dos dobles crímenes en Turrialba y Matina se investigan con rigurosidad por las autoridades judiciales.

Los investigadores no descartan que ambos hechos tengan un elemento en común relacionado con la disputa de territorios por venta de drogas.

Un vecino de la zona afirma que “era un vecino muy querido, al menos para nosotros lo apreciamos mucho porque era buen gente él”.

El último crimen ocurrió en Linda Vista de Oreamuno de Cartago, según el reporte de las autoridades.