El padre que no conoce límites cuando se trata de llevar el sustento a su hogar

Don Eladio es un padre de familia cuya vida cambió drásticamente tras un accidente de tránsito que le provocó la amputación de una de sus piernas, una situación que lejos de doblegarlo, lo impulsó a redoblar sus esfuerzos para llevar el sustento a su hogar.

La historia de este hombre se ha convertido en un ejemplo de superación para quienes lo conocen, demostrando que los planes pueden cambiar de forma inesperada pero no por ello la lucha debe detenerse.

Su testimonio invita a reflexionar sobre la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad cuando el amor por los suyos es el motor que guía cada paso.