La zona del Pacífico costarricense se consolidó como la más afectada durante esta primera quincena de octubre, según el reporte meteorológico, al registrar los mayores acumulados de lluvia. Esto provocó diversas afectaciones en las comunidades costeras de la región, donde los aguaceros generaron inundaciones y daños considerables en la infraestructura local. Por consiguiente, las autoridades mantuvieron las alertas ante la previsión de que persistieran las condiciones lluviosas en la zona.

El Instituto Meteorológico Nacional advirtió que los aguaceros y la neblina se harían presentes especialmente en regiones del Valle Central y la Zona Norte durante la tarde. Este patrón de lluvias intensas ha sido una constante en el mes, complicando la situación en varias comunidades. La acumulación de agua en calles y carreteras ha dificultado el tránsito vehicular y peatonal en múltiples puntos de la región.

Adicionalmente, se contabilizaron miles de descargas eléctricas en el país, con el Pacífico Central, el Pacífico Norte y el Valle Central como las zonas de mayor actividad. Este fenómeno natural incrementó los riesgos para la población, obligando a los organismos de emergencia a mantenerse en estado de alerta.