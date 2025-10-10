La opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento que el Comité Noruego otorga a quien considera “una campeona de la paz” por mantener viva la lucha por los derechos humanos en su país.

Machado, de 58 años y con más de dos décadas en la oposición, primero contra Hugo Chávez y luego contra Nicolás Maduro, recibe este premio mientras vive en la clandestinidad y es perseguida por el régimen actual.

El Nobel no solo valora su incansable labor para lograr una transición justa y pacífica hacia la democracia, sino que también visibiliza internacionalmente la crítica situación política venezolana.