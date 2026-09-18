El Niño se fortalece y provocará sequía meteorológica con hasta 90% menos de lluvia en el país

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El fenómeno de El Niño se intensificará hacia finales de año y provocará una sequía meteorológica que afectará principalmente al Pacífico, según advirtieron expertos climáticos. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ya declaró sequía meteorológica en tres puntos del país: el Valle Central, la zona noroccidental y el Pacífico.

La portavoz del Observatorio Climático Cenat-Conare, Martha Montero, indicó que la última actualización del Centro de Predicción Climática de la NOAA de Estados Unidos señala que El Niño se está fortaleciendo con una probabilidad mayor al 90% de un evento muy fuerte durante el otoño-invierno del hemisferio norte 26-27, aumentando del 69 al 75% la posibilidad de que sea un evento histórico.

La climatóloga del IMN, Karina Hernández, precisó que aunque exista sequía meteorológica se pueden dar eventos extremos, ya que un mes deficitario no significa que no llueva en todo el mes.

Para octubre y noviembre, el Pacífico Norte tendrá un 80% menos de lluvia, el Pacífico Central y Sur un 60% menos, el Valle Central un 50% menos, la zona noroccidental un 40% menos en octubre y un 20% menos en noviembre.

El climatólogo de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Ricardo Orozco, señaló que durante septiembre y octubre El Niño se comporta con categoría fuerte, y para los meses de noviembre a enero del 2027 se comportará en una categoría muy fuerte, lo que significa que la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial estaría aún más cálida.

Bajo estas condiciones se prevé una finalización adelantada de la época lluviosa, una temporada de empujes fríos menos activa de lo normal y temperaturas superiores al promedio en gran parte del territorio nacional.