El movimiento como aliado para vencer al cortisol 

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Caminar es terapia en movimiento, pues si no se mueve el cuerpo, se oxida, y aunque 30 minutos al día de movimiento no es cardio, sí ayuda a bajar el ruido que rompe por dentro y saca al cuerpo del modo encierro.

El Dr. Romario Silva Díaz explica qué efecto tiene el movimiento cuando se está muy angustiado y cargado, y detalla que el cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, conocida como la hormona del estrés.

El especialista señala que la exposición prolongada al estrés altera la regulación del cortisol y provoca problemas de sueño, ansiedad y riesgo cardiovascular.