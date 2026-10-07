El motivo por el que niña murió en incendio provocado por prestamistas gota a gota

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Una situación dramática y cruel vivió una niña de 12 años el pasado 14 de mayo, lo que llevó a que autoridades detuvieran a los aparentes responsables.

Todo esto ocurrió por una deuda con los llamados préstamos informales gota a gota, aparentemente liderados por un colombiano que facilitó el dinero. Debido al atraso, se habrían tomado medidas en contra de la familia de la menor.

Incendio que acabó con la vida de niña de 12 años

“Tiran una bomba molotov que produce un incendio en la casa. Logran huir varias personas, pero lamentablemente la menor no lo logra y fallece a consecuencia del incendio”, dijo Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Debido a que no pudo salir de su habitación, la menor fue encontrada debajo de su cama, donde buscó refugio de las llamas.

3 sospechosos detenidos

De las tres personas detenidas, uno de ellos habría participado en el atentado. Además, se intervino a una pareja que sería la intermediaria para cometer el crimen.

Uno de los sospechosos detenidos, al momento del ingreso de los agentes judiciales, intentó escapar, pero se topó con un obstáculo de tierra que no pudo superar.

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