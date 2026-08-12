El motivo por el que hombre habría trasladado cuerpo de mujer en carro hasta Pococí

El Poder Judicial tomó la medida de prisión preventiva contra el hombre de apellidos Herrera Zúñiga, de 45 años, sospechoso del delito de femicidio, luego de que lo ubicaran en un vehículo que transportaba el cuerpo de Diana Michelle Muñoz Briceño, mujer de 31 años.

La mujer era madre de dos niñas, una de 12 años y otra de 7 años.

¿Cómo se habría dado la muerte de la mujer?

Diana Michelle y Herrera tenían aproximadamente tres años de relación. Ellos se encontraron durante el fin de semana, tuvieron una diferencia y posteriormente se trasladaron a un hotel, lugar donde se habría dado el asesinato.

La causa de muerte habría sido golpes contusos en la cabeza y asfixia.

¿Por qué el hombre trasladaba cuerpo de mujer hasta Pococí?

El hombre sacó el cuerpo y lo puso en su carro. Luego, pasó el peaje de la Ruta 32 y atravesó el Zurquí hasta llegar a Pococí, donde, en un terreno de su propiedad, pretendía enterrar a Diana Michelle.

Se conoció que él tenía una propiedad en el sector de Roxana de Pococí, una quinta que visitaba. Las autoridades sospechan que, después de darle muerte, habría planificado trasladarla hasta ese lugar para posteriormente sepultarla.

Relación de Diana Michelle con el presunto agresor

Noticias Repretel constató que la relación era tormentosa, según indicó el propio padre de una de las hijas de Michelle.

“Yo hablaba con ella y le decía que no volviera con él, que no la llamara, pero al parecer siempre volvían. Él estaba muy obsesionado con ella”.

Inclusive, afirmó que ella le confesó que sufría agresiones.

Sospechas

Las autoridades sospechan que otra persona podría tener información clave sobre lo ocurrido en el crimen. La estarían contactando en los próximos días.