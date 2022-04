Maluma, quien está de gira por Europa, acudió al programa español El Hormiguero. Allí, habló de su carrera y también de su incursión en el cine, con la película Marry me, que protagoniza con Jennifer López y Owen Wilson. De la cinta, estrenaron una canción con el mismo nombre, que ha sido un rotundo éxito.

Sin embargo, no todo fue fácil al principio. Maluma, recordó una anécdota que le hizo enrojecer con “La diva del Bronx”. El equipo del filme decidió hacer algunas tomas en un concierto que tenía él en el Madison Square Garden de Nueva York, pues era la ocasión perfecta para que Jennifer subiera al escenario y cantaran juntos.

“Para mí era muy especial, porque allí siempre se me pone la piel de gallina, me da mucha adrenalina, y además habíamos hecho sold out (entradas agotadas)” explicó.

No obstante, las cosas no salieron como esperaba ya que el cantante no había memorizado la letra.

“En los ensayos, le aclaré a mi equipo que no sabía demasiado bien la letra todavía, para que dejaran a punto el teleprompter. Estaba arriba del escenario mientras la veía subir, como una reina; pensaba que iba a ser el momento más inolvidable de mi carrera”, contó.

El cantante colombiano pasó un mal rato cuando miró la pantalla, vio que estaba apagada y se le había olvidado la primera parte de la canción. Además, Maluma comentó que, aunque nadie se dio cuenta, fue un momento horrible porque además era la primera vez que cantaba con López.

Pese a eso, Maluma guarda muy buen recuerdo de la experiencia y aseguró que repetiría el rodaje “un millón de veces más”.

Su rutina

El músico reveló que durante sus giras tiene una costumbre que enfurece al equipo. Después de levantarse temprano, tomar un buen desayuno y hablar con familiares y amigos de Medellín, antes de los conciertos le gusta relajarse jugando al tenis de mesa.

Maluma contó una anécdota con Jennifer López. (Foto:Yahoo)

“Me voy a jugar al pin-pong, amo el tenis de mesa. Me quedo hora y media jugando, y cuando vuelvo, me tengo que cambiar en 15 minutos. Todo el equipo se pone furioso conmigo” dijo.