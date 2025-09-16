Un video captado desde una cámara de seguridad muestra cómo ventanas caen desde un quinto piso en el centro de San José.

Hecho

Los hechos sucedieron este lunes, a eso de las 2:00 p.m., en un edificio cercano a las paradas de buses de Vargas Araya. Caída se dio en medio de las fuertes lluvias que afectaron la Gran Área Metropolitana (GAM).

"Empezó a llover muy fuerte y se vino como un tornadito, de un pronto a otro se vino un estruendo como de un rayo y después de un pronto a otro se despegó una estructura de lado derecho a caer al lado izquierdo", dijo Ana Mejías, una vendedora de lotería que trabaja en el lugar.

Material afectó dos vehículos que justo pasaban por el lugar. No se reportó personas heridas.

"Creí que me había llevado un chinamo en el estruendo que escucuché, pero cuando me quedé viendo donde venía todo para abajo, entonces pegué el frenazo", comentó uno de los conductores afectados.

Acciones tras el incidente

En este momento se encuentra una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), para remover parte de la estructura de un poste afectado por el ventanal.

La dueña del edificio que tuvo este percance, presentará dos cuadrillas en el lugar, una para el resguardo específico de la estructura y otro para recoger los escombros.

Posición de la Municipalidad de San José

Autoridades de la Municipalidad de San José visitaron el sitio y realizaron una serie de solicitudes a los propietarios del edificio.

"Primero se hace una inspección del edificio, del lugar, se le apercibe al propietario para que proceda a remover los escombros, para que proceda a asegurar las estructuras que eventualmente pueden presentar un riesgo para la población y para que proceda de inmediato a la reparación de las estructuras de fachada", indicó Roy Allan, de la gerencia de gestión municipal.

Esto significa que el propietario tendrá que asegurar el inmueble para la protección de transeúntes y vehículos.