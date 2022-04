Un equipo dirigido por la NASA ha preparado un nuevo mensaje. Este ha sido denominado como el “Faro en la Galaxia”. Los científicos quieren transmitirlo cerca del centro de la Vía Láctea, o sea, a los extraterrestres.

El mensaje, contiene más elementos científicos que su predecesor. El lenguaje principal es matemático y con él se ofrecen numerosas claves químicas, físicas, biológicas y astronómicas.

“La motivación para el diseño fue incluir la máxima cantidad de información sobre nuestra sociedad y la especie humana en la mínima cantidad de mensaje”, explicó Jonathan H. Jiang, astrofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y autor principal del mensaje.

“Las mejoras en la tecnología digital nos han permitido incluir más información que el mensaje de Arecibo en 1974”, agregó.

Críticas

Pero no todos parecen estar de acuerdo. De hecho, algunos expertos creen que es un negocio extremadamente arriesgado.

Este es el caso de Anders Sandberg, investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad (FHI) de Oxford. Sandberg, ha advertido que el nuevo mensaje propuesto para los extraterrestres podría ser una idea terrible para una especie que planea sobrevivir.

En el pasado, varios científicos advirtieron que mandar estos mensajes podría ser peligroso. (Foto: @DavidFreigner/Zoonar).

Por otro lado, Toby Ord, colega de Sandberg en el FHI, expuso argumentos similares en un libro de 2020 sobre el tema titulado “The Precipice”. En él, Ord sugirió que sería prudente celebrar un “debate público” antes de enviar mensajes a los extraterrestres, señalando que “incluso el SETI pasivo (escuchar sus mensajes) podría entrañar peligros, ya que el mensaje podría estar diseñado para atraparnos”.

“Estos peligros son pequeños, pero poco conocidos y aún no bien gestionados”, aseguró Ord, citado por The Telegraph.

“La principal cuestión relevante es la proporción entre civilizaciones pacíficas y hostiles. Tenemos muy pocas pruebas sobre si es alta o baja, y no hay consenso científico. Dado que la desventaja podría ser mucho mayor que la ventaja, no me parece una buena situación para dar pasos activos hacia el contacto“, agregó.