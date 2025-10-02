Cartaginés se juega la vida esta noche en la Copa Centroamericana. El cuadro brumoso viajó a Honduras para enfrentar a Olimpia en los cuartos de final.

El presidente del club, Leonardo Vargas, atendió algunas preguntas en el programa 120 Minutos de Deportes Repretel. Acá un resumen de lo más relevante:

¿Cómo está Cartaginés a nivel emocional?

“Muy bien, créame que el equipo está muy bien, en el camerino, en el día a día, en el trabajo del cuerpo técnico con ellos. Todo está en un ambiente positivo”, afirmó Vargas.

¿Puede lograr la remontada Cartaginés?

“Tengo que ser muy positivo y optimista de lo que podemos lograr”, así inició la respuesta.

“Cartaginés tiene que hacer hoy un muy buen partido, el trabajo que hemos hecho nos tiene que respaldar. Tenemos posibilidades. Hay que luchar por el club, por lo que se ha hecho en el club y por el crecimiento del club. Hoy es una de esas pruebas difíciles, pero no imposibles”.

